Аналитики рассказали, что покупают россияне в кредит к 1 сентября

К 1 сентября, началу учебного года, россияне приобретают в рассрочку или кредит для своих детей учебную мебель, ноутбуки , верхнюю одежду и дорогие ранцы.



Базовую «корзину родителя» можно собрать на сумму от 3 до 5 тыс. рублей. В нее входят примерно 10-12 товаров, в частности, школьная форма, рюкзак или ранец, обувь, канцелярские принадлежности и учебная литература. Фактический «средний чек» за такой набор в зависимости от города и региона может составлять 9-14 тыс. рублей, пишет «Прайм» со ссылкой на исследования интернет-компании Ozon, проведенного с конца мая по конец августа. За это время было обработано 1 млн онлайн-заказов.

Чаще всего родители школьников покупают в кредит или рассрочку учебную мебель, а также электронику.

Самым «щедрым» покупателем этого лета оказался москвич, который сделал кредитный заказ на сумму почти 116 тыс. рублей. В него вошли электроника и полный набор детской учебной мебели: компьютерный стол, стул и настольная лампа.



Ранее эксперты сообщили, что россияне стали экономить на цветах к 1 сентября.