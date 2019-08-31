Эксперты сообщили, что россияне стали экономить на цветах к 1 сентября

Россияне стали покупать меньше цветов к 1 сентября. К такому выводу пришли эксперты ассоциации «Теплицы России» после анализа ситуации на рынке в преддверии Дня знаний.

Несколько лет назад назад рост продаж в этот период составлял 50—60%, сейчас — не более 30% по сравнению с продажами первой половины августа. Это связано с удорожанием канцтоваров, одежды для школьников, повышением стоимости обучения, пишет «Интерфакс» со ссылкой на члена ассоциации, директора тепличного комплекса «Подосинки» (бренд «Линия розы») Юлию Чарышкину.

По ее словам, цены на цветы растут из-за высокого курса валют, удорожания тарифов на энергию и газ, «а покупатель не всегда готов платить за все это».

Ранее фонд Анжелы Вавиловой предложил вместо покупки букетов на 1 сентября сделать пожертвование детям.