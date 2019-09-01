Индонезия заново построит новую столицу за $33 млрд

В Индонезии заново построят новую столицу вместо Джакарты, так как она быстро уходит под воду и считается одним из самых загрязненных городов мира.

Новая столица разместится на острове Калимантан. На ее строительство направят 466 трлн индонезийских рупий ($33 млрд), которые будут выделяться из бюджета с привлечением частных инвестиций, сообщает «Коммерсант».

Строительство города будет вестись на площади 40 тыс. га и должно начаться в 2021 году. Первые жители начнут переезжать в город в 2024 году — это будут 1,5 млн госслужащих и членов их семей.

Что касается Джакарты, то в течение 10 лет на ее модернизацию планируют выделить около $40,1 млрд. Там останутся компании и другой бизнес.

Ранее эксперты сообщили, что некоторым городам мира, в том числе Джакарте, в скором времени из-за глобального потепления может грозить сильное затопление.

