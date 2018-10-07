Лондону, Бангкоку и некоторым другим городам грозит полное затопление — эксперты

Несколько городов мира, в том числе Лондон, Бангкок, Шанхай, Лагос, Джакарта, Манила, Дакка и Хьюстон, в скором времени из-за глобального потепления может грозить сильное затопление.

Как пишет «РИА Новости» со ссылкой на доклад организации Christian Aid («Христианская помощь»), что если температура воздуха увеличится на 1,5 градуса, то уровень моря может вырасти на 40 сантиметров и больше. Это усугубит уже существующие проблемы, вроде оседания почвы, обвалов, последствий забора воды и плохого планирования.



Ранее сообщалось, что за 25 лет уровень Мирового океана вырос на 7,7 сантиметра.