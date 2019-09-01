Учительница рассказала о своем пути от школьной доски к тяжелой атлетике

Учительница истории из Балахны Нижегородской области Елизавета Садурдинова рассказала о том, как она пришла в тяжелую атлетику.

По ее слова, это произошло совершенно случайно.

«Как-то, когда мне было еще 18 лет, зашла в спортзал в Балахне и увидела тренировку штангистов. Совершенно не понимала, что происходит, но все очень нравилось. Спросила: «А что вы тут делаете? Это тяжелая атлетика? А научите меня!» Все просто, это уже потом появился азарт, начали расти поднятые веса. Хотя тренироваться приходилось в старом подвале с облезлыми стенами и ржавыми штангами», — рассказала Садурдинова в интервью «Реальному времени».

Первый ее чемпионат России состоялся в 2013 году в Казани.

" Казань меня командировала федерация тяжелой атлетики Нижегородской области, президент которой, Петр Александрович Кальмин, всегда помогал. Было страшно и жутко интересно. Конечно, переполняла гордость, что выступаю на соревнованиях такого уровня», — сказала спортсменка.

Она отметила, что коллеги, и ученики всегда знали о ее спортивной деятельности и поддерживали в этом.

«Семья всегда поддерживала, но и переживали тоже. Начальство на последнем месте работы, где я работаю уже 7 лет, всегда безоговорочно отпускало на соревнования... Увы, только руководство спорткомитета города, за который я выступала, последние годы никак не поддерживало, открыто заявляя: «У нас нет тяжелой атлетики». Последние 5 лет даже не поздравляли с Днем физкультурника. Конечно, это очень обидно с моральной точки зрения», — подчеркнула Садурдинова.