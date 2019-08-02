СМИ: Трамп вновь призвал европейские страны «взять обратно» боевиков ИГ

Президент США Дональд Трамп заявил, что страна может освободить удерживаемых террористов группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) в случае, если Европа откажется их забирать.



По его словам, США удерживают «тысячи боевиков» ИГ.

«Мы хотим, чтобы их забрала Европа. Посмотрим, заберут ли они их. Если они их не заберут, то мы, вероятно, должны будем выпустить их в Европу», — цитирует Трампа RT.

Напомним, что в феврале этого года Трамп уже призывал Великобританию, Францию, Германию и другие европейские страны «забрать обратно» 800 боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ). По его мнению, их должны предать суду, а если боевиков не заберут, то их отпустят.