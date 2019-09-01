Лауреат премии «Учитель года РТ» рассказала, почему школьникам нужны репетиторы

Лучший учитель Татарстана — 2015, преподаватель русского языка Евгения Родионова в разговоре с «Реальным временем» рассказала о необходимости репетиторов для школьников.

— Мне кажется, они (репетиторы, — прим. ред.) нужны, особенно при сдаче таких сложных предметов, как математика, физика. Как, впрочем, репетитор нужен и тогда, когда ребенок выбирает ЕГЭ по литературе. Это ведь только кажется, что достаточно прочитать произведение! Нет, нужно знать эпоху, мотивы творчества писателя или поэта, тонкости его биографии и как они отразились в произведении. Даже терминологию надо знать.

Она отметила, что с 10-го класса у школьника начинается период подготовки к ЕГЭ и следующие два года необходимо посвятить подготовке ребенка к взрослой жизни и к поступлению в вуз.

Подробнее о подготовке к новому учебному году читайте в материале «Реального времени».