Ученые назвали самые полезные нагрузки для сердца и для половой жизни

Американские ученые выяснили, что аэробные нагрузки (то есть упражнения низкой интенсивности в течение длительного времени, они же «кардиотренировки») улучшают здоровье сердечно-сосудистой системы.

Кроме того, такие упражнения на 23% снижают риск развития эректильной дисфункции у мужчин, а также на 30% уменьшают вероятность появления расстройств в интимной сфере у женщин.

В рамках исследования в группы испытуемых входили мужчины, которые уделяли бегу не менее 4,5 часа в неделю, а также женщины, занимавшиеся бегом не менее 4 часов в неделю, передает «Российская газета».

Напомним, ранее ученые также выяснили, какая еда провоцирует рост раковых опухолей.

