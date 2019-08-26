Ученые выяснили, какая еда провоцирует рост раковых опухолей

Исследователи из Массачусетского университета провели исследование о связи употребляемой пищи и развития раковых заболеваний. Их эксперимент показал, что росту опухолей способствует еда, жареная на растительном масле.

Ученые в качестве эксперимента кормили мышей рапсовым маслом, которое распространено в приготовлении фастфуда, сообщается на сайте Американской ассоциации по изучению рака.

Они обнаружили, что жареная на растительном масле пища приводит к распространению токсичных элементов в кровеносной системе. Это, в свою очередь, провоцирует рост опухолей.

Такая пища может вызвать более агрессивное распространение онкологических заболеваний кишечника. У мышей она усугубила колит, вызванный декстран сульфатом натрия (DSS), а также онкогенез толстой кишки, вызванный азоксиметаном (AOM).