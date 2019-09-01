«Без знаний жизнь на Земле будет без роботов»: робот «Федор» поздравил школьников с Днем знаний

Робот «Федор» (Skybot F-850), находящийся сейчас на Международной космической станции (МКС), поздравил школьников с Днем знаний.

«От имени российских членов экипажа поздравляю вас с Днем знаний. Образование — это трамплин, с помощью которого можно достичь любой цели, даже покорить космос», — говорится в видео на странице робота в Twitter.

Дорогие друзья! Примите мои поздравления с Днём знаний! Без знаний жизнь на Земле будет без роботов pic.twitter.com/IBvcvPPnY2 — FEDOR (@FEDOR37516789) August 31, 2019

«Без знаний жизнь на Земле будет без роботов», — добавляется в записи.

Напомним, 30 августа на МКС стартовала серия экспериментов с участием робота «Федор». 31 августа «Федор» пожаловался, что космонавты хотели включить его с помощью молотка.