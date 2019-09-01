«РЕН ТВ»: Сенатор от Иркутской области напал на журналистов после вопроса о казино

Фото: Пресс-служба Совета федерации РФ

Член Совета Федерации от Иркутской области Вячеслав Мархаев напал на съемочную группу «РЕН ТВ» во время записи сюжета, говорится в заявлении телеканала.

Нападение произошло после того, как журналисты спросили Мархаева, причастен ли он к подпольному игорному бизнесу в Улан-Удэ. По информации телеканала, деятельность подпольных игорных заведений якобы связывают с покровительством сенатора. Далее, по заявлению канала, «Мархаев схватил корреспондента «РЕН ТВ» Евгению Могилевскую и стал выкручивать руку, в которой она держала микрофон. Помощники сенатора в этот момент толкали оператора телеканала, не давая ему вести съемку».

В результате нападения оператор получил ушиб, корреспондент — вывих руки. Журналисты обратились с заявлением в Следственный комитет.

Ситуацию прокомментировал также Вячеслав Мархаев. По словам сенатора, он пресекал неправомерные действия тележурналистов. «Они просто внаглую, нахально лезли своей аппаратурой в глаза, нос, лицо, ее даже не выхватывали, а просто убирали, не более того», — заявил он ТАСС.

Напомним, в мае глава района в Хакасии Сергей Зайцев напал на журналиста программы «Вести. Дежурная часть».



