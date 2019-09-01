Испанский футболист поставил рекорд XXI века по количеству матчей

Нападающий клуба «Атлетик» из Бильбао (Испания) Иньяки Уильямс провел рекордное количество матчей подряд в XXI веке.

Матч чемпионата Испании против «Реала Сосьедад», который завершился в пятницу победой «Атлетика», стал для 25-летнего форварда 122-й игрой подряд, проведенной за клуб, сообщает Lenta.ru со ссылкой на местные издания. До этого рекорд принадлежал вратарю Диего Лопесу, который сыграл в составе «Вильярреала» 121 матч подряд.

Уильямс является воспитанником клуба из Бильбао и выступает за основную команду с 2014 года. В середине августа он подписал с «Атлетиком» новый контракт, рассчитанный до лета 2028 года.

