В России начали празднование Дня Знаний. Первый звонок уже прозвучал в Якутии, в Приморском крае еще каникулы

В России начали празднование Дня Знаний, традиционно отмечаемого 1 сентября. Торжественные мероприятия по этому случаю уже завершились в ряде восточных регионов России.

В столице Якутии, городе Якутск, торжественные события прошли на главной площади города. Школьников с началом нового учебного года поздравил председатель правительства республики Владимир Солодов, передает пресс-служба главы и правительства Якутии.

Ожидается, что сегодня в школах республики пройдут открытые уроки и тематические мероприятия, посвященные Году театра в Российской Федерации и Году Консолидации в Якутии.

При этом в школах Приморского края день знаний отметят не 1, а 2 сентября, а сам учебный процесс начнется еще позже — 3 сентября. Впрочем, и это — не предел: студенты Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) начнут учебу 16 сентября из-за Восточного экономического форума, который проходит на базе кампуса университета. В прошлом году они начали учиться еще позже, 20 сентября, передает КП.

