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Сенатор Лисовский призвал не вводить лишние запреты для владельцев собак

16:49, 31.08.2019
Сенатор Лисовский призвал не вводить лишние запреты для владельцев собак

Первый замглавы комитета Совфеда по аграрной политике и природопользованию Сергей Лисовский считает, что ограничения для владельцев собак не решат ситуацию с нападениями собак. Они лишь негативно отразятся на законопослушных заводчиках, убежден сенатор.

«Не следует вводить ненужных запретов для владельцев собак и их питомцев, нормальный человек и сам следит за порядком у себя в доме, а ненормальный не будет соблюдать никаких законов», — приводит слова сенатора «РИА Новости».

По словам законодателя, лишние запреты «лишь усложнят жизнь нормальным, законопослушным гражданам».

Ранее сообщалось, что младенец госпитализирован в Москве после нападения собаки в квартире, заведено уголовное дело. В субботу следствие информировало, что привязанная собака насмерть загрызла годовалого мальчика в Нехаевском районе Волгоградской области.

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