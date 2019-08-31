В Татарстане порядок на День республики обеспечивали более 400 росгвардейцев

Накануне, 30 августа, в Татарстане прошли празднования Дня республики. Общественный порядок обеспечивали сотрудники МВД, ЧОО и более 400 служащих Росгвардии.

В Казани наиболее массовыми стали автошоу Kazan City Racing на площади Тысячелетия, концертные программы у Центра семьи «Казан» и Дворца земледельцев.

«Предварительно места проведения мероприятий были обследованы кинологами с применением собак, обученных на выявление взрывчатых веществ», — сообщает пресс-служба татарстанского управления Росгвардии.

Отмечается, что во время автошоу за порядком следили с аэростата (комплекс видеонаблюдения «ОКО-60»).

Кроме того, сотрудники лицензионно-разрешительной службы контролировали работников частных охранных организаций.