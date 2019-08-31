Путин пообещал Кадырову посетить Чечню

Сегодня президент РФ Владимир Путин встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Российский лидер пообещал ему посетить республику.

«Владимир Владимирович, если у Вас получится. Знаю, что у Вас загруженный график. Вы приезжали к нам, когда у нас были серьезные проблемы. […] Или в ноябре, или в декабре, когда у Вас получится…», — обратился к главе государства Кадыров.

«Я давно у вас не был, хочу приехать и обязательно приеду, обязательно», — приводит ответ Путина пресс-служба Кремля.

Президент подчеркнул, что Чечня развивается достаточно хорошими темпами. Он добавил что Кадыров лично уделяет развитию региона «практически всю свою жизнь» и отметил вклад его отца, Ахмата Кадырова, в процветание республики.