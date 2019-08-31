Магнитогорский епископ перейдет на должность викария Казанской епархии

Священный Синод РПЦ принял решение снять с должности епископа Магнитогорского и Верхнеуральского Иннокентия. Он будет назначен Преосвященным Елабужским и викарием Казанской епархии.

Рапорт о необходимости иметь викарного архиерея представил митрополит Казанский и Татарстанский Феофан, сообщается на сайте Татарстанской митрополии.

Напомним, 8 августа в Казани скончался духовный лидер кряшен протоиерей Павел Павлов. Он умер после продолжительной болезни. Новым духовником кряшенских приходов и настоятелем Тихвинского храма стал протоиерей Алексей Колчерин.