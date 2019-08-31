Аналитики назвали самый популярный кроссовер в мире

Кроссовер Toyota RAV4 стал самым популярным по всему миру в своем сегменте — по итогам первого полугодия 2019 года было продано 441,6 тыс. машин.

Второе место в рейтинге занимает Honda CR-V (381,5 тыс. проданных кроссоверов).

В пятерку также вошли Volkswagen Tiguan (370,7 тыс. машин), Hyundai Tucson (255 тыс. автомобилей) и KIA Sportage (243,4 тыс. машин), сообщает «Автостат» со ссылкой на данные портала focus2move.

Ранее эксперты составили рейтинг из трех кроссоверов, которые отлично подойдут для российских дорог. Это Land Rover Discovery, Subaru Forester и Renault Duster.