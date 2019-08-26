Названы самые лучшие кроссоверы для российских дорог

Эксперты составили рейтинг из 3 машин, которые отлично подойдут для пересечений местности.

Первое место заняла Land Rover Discovery. Это авто при исходном клиренсе в 220 мм может при необходимости увеличить дорожный просвет до 280 мм, что позволяет преодолевать брод почти в метр глубиной. Также мощный мотор помогает этой машине с легкостью взбираться на крутые подъемы.

На втором месте Subaru Forester, который благодаря наличию симметричного полного привода и тяговитому мотору на 2,5 литра мощностью в 185 л. с. может уверенно двигаться по пересеченной местности, передают «Автоновости дня».

Замыкает рейтинг Renault Duster. Его эксперты отметили как прекрасный вариант цены и качества. Работает авто с системой полного привода и оснащается дизельным мотором в 110 л. с.

Ранее эксперты составили рейтинг «женских» автомобилей.