YouTube может перенести детский контент в отдельное приложение

Видеохостинг YouTube может перенести детский контент в отдельное приложение для защиты детей от нежелательных материалов. Оно будет называться YouTube Kids.

Как сообщает The Wall Street Journal, такие меры видеохостинг может принять из-за растущей критики в США, где его обвиняют в неспособности установить контроль за контентом с участием детей и предназначенным для них.

Еще одним решением этой проблемы может стать отключение для детей функции автоматического запуска нового видео после завершения предыдущего.

Ранее сообщалось, что видеохостинг YouTube будет блокировать видеозаписи, продвигающие националистические идеи, а также ролики, которые оспаривают доказанные и задокументированные случаи проявления жестокости.