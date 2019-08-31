Чемпионат России. «Уфа» встретится с «Оренбургом», «Рубин» сыграет с «Сочи»
Вчера матчем «Крылья Советов» — «Динамо» (0:0) стартовал 8-й тур чемпионата России по футболу.
Сегодня, 31 августа, встречаются «Уфа» и «Оренбург», а казанский «Рубин» сыграет дома против новичка РПЛ «Сочи».
Чемпионат России по футболу. 8-й тур
«Уфа» — «Оренбург»
31 августа, 11.30 (по мск). Стадион «Нефтяник»
«Рубин» — «Сочи»
31 августа, 14.00. Центральный стадион
«Локомотив» — «Ростов»
31 августа, 16.30. Стадион «Локомотив»
«Ахмат» — «Тамбов»
31 августа, 19.00. «Ахмат Арена»
«Урал» — «Краснодар»
1 сентября, 14.00. «Екатеринбург-Арена»
«Арсенал» — ЦСКА
1 сентября, 16.30. Стадион «Арсенал»
«Спартак» — «Зенит»
1 сентября, 19.00. «Открытие Арена»
«Крылья Советов» — «Динамо» 0:0 (0:0, 0:0)
30 августа, 20.00, «Самара-Арена»
«Крылья Советов» — Рыжиков, Анюков, Карпов, Чернов, Полуяхтов, Тимофеев, Гацкан (Радоньич, 85), Кабутов (Зиньковский, 74), Антон (Мияйлович, 80), Канунников, Соболев.
«Динамо» — Лещук, Паршивлюк, Шуньич, Евгеньев, Рауш, Каборе, Жоаозиньо, Юсупов, Филипп, Н`Жи (Шиманьски, 63), Грулев (Панченко, 78).
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