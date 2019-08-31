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Чемпионат России. «Уфа» встретится с «Оренбургом», «Рубин» сыграет с «Сочи»

09:31, 31.08.2019
Чемпионат России. «Уфа» встретится с «Оренбургом», «Рубин» сыграет с «Сочи»
Фото: rubin-kazan.ru

Вчера матчем «Крылья Советов» — «Динамо» (0:0) стартовал 8-й тур чемпионата России по футболу.

Сегодня, 31 августа, встречаются «Уфа» и «Оренбург», а казанский «Рубин» сыграет дома против новичка РПЛ «Сочи».

Чемпионат России по футболу. 8-й тур

«Уфа» — «Оренбург»
31 августа, 11.30 (по мск). Стадион «Нефтяник»

«Рубин» — «Сочи»
31 августа, 14.00. Центральный стадион

«Локомотив» — «Ростов»
31 августа, 16.30. Стадион «Локомотив»

«Ахмат» — «Тамбов»
31 августа, 19.00. «Ахмат Арена»

«Урал» — «Краснодар»
1 сентября, 14.00. «Екатеринбург-Арена»

«Арсенал» — ЦСКА
1 сентября, 16.30. Стадион «Арсенал»

«Спартак» — «Зенит»
1 сентября, 19.00. «Открытие Арена»

«Крылья Советов» — «Динамо» 0:0 (0:0, 0:0)
30 августа, 20.00, «Самара-Арена»
«Крылья Советов» — Рыжиков, Анюков, Карпов, Чернов, Полуяхтов, Тимофеев, Гацкан (Радоньич, 85), Кабутов (Зиньковский, 74), Антон (Мияйлович, 80), Канунников, Соболев.
«Динамо» — Лещук, Паршивлюк, Шуньич, Евгеньев, Рауш, Каборе, Жоаозиньо, Юсупов, Филипп, Н`Жи (Шиманьски, 63), Грулев (Панченко, 78).

СпортФутбол БашкортостанТатарстан
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