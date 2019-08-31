В Башкирии закупят полтысячи системных блоков за почти 17 млн рублей

Государственное казенное учреждение Башкортостана «Информационные технологии» купит системные блоки на сумму в 16,8 млн рублей.

Тендер был опубликован на сайте госзакупок 28 августа, заявки будут приниматься до 5 сентября, аукцион состоится 10 сентября. Оплатят системные блоки за счет средств бюджета региона.



Всего будет закуплено 508 системных блоков: 203 из них по цене в 39,4 тыс. рублей за штуку, еще 305 — по 28,8 тыс. рублей за штуку. Более дешевые компьютеры будут с двухъядерными процессорами частотой не менее 3,7 ГГц, оперативной памятью в 8 Гбайт, твердотельным накопителем не менее 120 Гбайт и HDD не менее чем на 500 Гбайт. В более дорогих компьютерах процессор должен быть четырехъядерным, частотой не менее 3,6 ГГц,

Ранее Госкомитет РТ по закупкам опубликовал тендер на закупку компьютерной техники для ГАУЗ «Республиканский медицинский информационно-аналитический центр». Начальная стоимость контракта составляет 138,5 млн рублей. Медучреждению требуется более 2,5 тысячи системных блоков и такое же количество мониторов. Средняя цена за один «системник» должна составить 47,6 тыс. рублей, за монитор — 7,5 тыс. рублей.