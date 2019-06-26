Власти Татарстана закупят компьютеры на 138 млн рублей

Госкомитет РТ по закупкам опубликовал тендер на закупку компьютерной техники для ГАУЗ «Республиканский медицинский информационно-аналитический центр». Начальная стоимость контракта составляет 138,5 млн рублей.

Медучреждению требуется более 2,5 тысячи системных блоков и такое же количество мониторов. Средняя цена за один «системник» должна составить 47,6 тысячи рублей, за монитор — 7,5 тысячи рублей.

Из сообщения на сайте госзакупок следует, что заявки на участие в тендере принимаются с 25 июня до 11 июля. Аукцион назначен на 15 июля.

Согласно техзаданию, базовая частота четырехъядерных процессоров должна составлять не менее 3 600 МГц. Заказчик ожидает объем оперативной памяти на уровне 8 000 Мб, объем «винчестера» — 1 000 Гб.