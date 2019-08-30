В Казани прошел салют в честь Дня Республики — видео

В Казани прошел традиционный праздничный салют в честь Дня города Дня Республики Татарстан. Видео салюта уже появились в социальных сетях.

Салют дали над акваторией Казанки, у Центра семьи «Казан», где также состоялся праздничный концерт в честь Дня Республики. Хедлайнерами концерта были Feduk, Лэйна, а также группы «POMPEYA» и «Рондо».

Лучше всего салют было видно с площадок у «Чаши», Кремлевской набережной, а также с пляжа у «Ривьеры».

