В Казани прошел салют в честь Дня Республики — видео
В Казани прошел традиционный праздничный салют в честь Дня города Дня Республики Татарстан. Видео салюта уже появились в социальных сетях.
Салют дали над акваторией Казанки, у Центра семьи «Казан», где также состоялся праздничный концерт в честь Дня Республики. Хедлайнерами концерта были Feduk, Лэйна, а также группы «POMPEYA» и «Рондо».
Лучше всего салют было видно с площадок у «Чаши», Кремлевской набережной, а также с пляжа у «Ривьеры».
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