Казань в 2020 году примет международный турнир по художественной гимнастике «Йолдыз»

В следующем году в Казани пройдет международный турнир по художественной гимнастике «Йолдыз», сообщил первый замминистра спорта Республики Татарстан Халил Шайхутдинов.

«В следующем году мы заменим этап Кубка мира World challenge cup на международный турнир «Йолдыз». Он также войдет в календарь международных соревнований», — приводит слова чиновника «Татар-информ».

Напомним, что сегодня в Казани прошла церемония открытия этапа Кубка мира по гимнастике. Ожидается, что за сборную России выступят трехкратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы Арина Аверина и восьмикратная чемпионка мира и шестикратная чемпионка Европы Дина Аверина. Всего в турнире примут участие спортсменки из 34 стран.