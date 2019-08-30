Роспотребнадзор РТ за полгода изъял более 31 тонны недоброкачественной пищевой продукции

Татарстанский Роспотребнадзор за 8 месяцев 2019 г. изъял из оборота 31,3 тонны пищевой продукции, не соответствующей установленным требованиям (3,3 тыс. партии). По результатам контрольно-надзорной деятельности специалистами управления наложено 838 штрафов на общую сумму 11,4 млн рублей.

Всего за этот период управление выявило 656 случаев не соответствующей требованиям технических регламентов пищевой продукции. Это почти в 8 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года (85 уведомлений).

Больше половины случаев (338, или 51,5 %) приходится на продукцию, находящуюся в обороте с нарушением установленных требований к маркировке, в том числе в связи с ее отсутствием. Около трети случаев (183, или 27,9%) — реализация продукции с истекшим сроком годности, сообщается на сайте управления

В числе выявленных нарушений — 47 случаев несоответствия пищевой продукции требованиям технического регламента по показателям безопасности (7,2% от общего числа). Речь идет о выявлении в мясной, птицеводческой и овощной продукции патогенных и условно-патогенных микроорганизмов, а также превышения гигиенического норматива по содержанию нитратов в плодоовощной продукции.

Также зафиксировано 58 случаев выявления на потребительском рынке республики фальсифицированной продукции. Так, в ряде случаев рыбная продукция не соответствовала нормативным требованиям по массовой доле глазури, а в молочной продукции выявлены жиры немолочного происхождения и сухое молоко, не заявленные изготовителями в маркировке.



Стоит отметить, что некачественная и опасная продукция чаще всего выявляется в торговой сети — в 402 случаях из 656 (61,3%).