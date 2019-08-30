Huawei может стать первой крупной жертвой в торговой войне между США и Китаем

Представитель Google официально подтвердил, что в настоящее время смартфоны компании Huawei не могут работать под управлением операционной системы Android, а также не могут запускать приложения Google и другие популярные приложения из магазина Google Play.

Без Android и его приложений операционную систему Huawei и смартфоны на ее платформе может постигнуть та же участь, что и Windows Phone. Она прекратила свое существование как раз из-за того, что Microsoft не удалось получить приложения, которые были нужны в этой операционной системе.

В результате велика вероятность, что флагманская модель смартфона Huawei «Mate 30 Pro», релиз которой запланирован в сентябре, потерпит неудачу, поскольку у пользователей этого гаджета не будет возможности установить популярные приложения. Таким образом, производитель станет первой крупной жертвой аппаратного обеспечения в торговой войне США и Китая, сообщает портал Insider.

Между тем Huawei имеет собственную резервную операционную систему Harmony OS, но ее перспективы, по оценкам специалистов, пока не ясны.

Напомним, на днях Google анонсировала релиз новой операционной системой Android 10, выход которой запланирован на 3 сентября 2019 года