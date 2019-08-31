«Синтез» продолжает выступления в 1-м квалификационном раунде Лиги чемпионов LEN

После стартового разгрома румынского «Стяуа» в усеченном составе со счетом 17:9, во второй день турнира ватерполисты «Синтеза» записали в свой актив одну победу и одно поражение. Утром подопечные Алекандра Ерышова расправились с турецкой «Энкой», 15:12 (3:2, 5:2, 1:3, 6:5), а вот вечером в сложном противостоянии с хозяевами воды испанцами выйти победителями не смогли. Догоняя весь матч, татарстанцы сократили отставание до двух мячей в конце третьей четверти, но переломить ход игры не сумели.

Итог матча — 11:9 в пользу «Барселоны». Самым результативным игроком 30 августа в «Синтезе» стал Адель Латыпов, забросивший 5 мячей в ворота турецкой команды и 3 — «Барселоне». По итогам двух дней соревнований команда идет пока на 2-м месте с 6 очками. «Синтезу» осталось сыграть в каталонской столице два поединка — против «Баня Лука» из Боснии и Гецеговины и французской «Па д’а натасьон».