Минобрнауки РТ опровергло информацию о сокращении школьных каникул

Министерство образования и науки Татарстана опровергло информацию, распространяемую в соцсетях о том, что школьникам сократили осенние и зимние каникулы.

«Все нормативы о продолжительности каникул строго регламентируются законодательными актами Российской Федерации и жестко соблюдаются… Общая продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, сроки определяются каждой конкретной школой и зависят от процесса обучения, принятого в ней», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее Минобрнауки РТ определило сроки школьных каникул в текущем 2018/2019 учебном году.

Так, осенние каникулы пройдут с 31 октября по 6 ноября (7 дней), зимние — с 26 декабря 2018 года по 8 января 2019 года (14 дней). Дополнительные недельные каникулы для учеников первых классов пройдут с 11 по 17 февраля, а весенние с 23 по 31 марта.