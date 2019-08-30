Врачи назвали самые нелепые ошибки пациентов

Медработники на сайте Reddit рассказали о самых странных и опасных заблуждениях своих пациентов.

Чаще всего врачи сообщали о том, что люди всех возрастных категорий плохо следят за своей гигиеной.

Некоторые пациенты не всегда знают, что у них за диагноз, и не понимают различия между пробиотиками и антибиотиками.

Также есть случаи, когда родители кормят новорожденных сливками для кофе и курят при детях, болеющих астмой, сообщается на сайте Reddit.

Ранее стало известно, что 60% пенсионеров и 80% молодежи врут медсестрам и докторам при попадании в больницу. По мнению ученых, пациенты лгут врачам из-за элементарного стыда и гордости. Большинство просто хотят, чтобы доктора считали их «примерными больными», и опасаются того, что врачи посчитают их «никчемными» людьми.