Ученые выяснили причины, по которым пациенты постоянно врут врачам

60% пенсионеров и 80% молодежи врут медсестрам и докторам при попадании в больницу. О том свидетельствуют данные опросы, проведенный медиками среди 2 тыс. молодых и аналогичного числа пожилых американцев.

По мнению ученых, пациенты лгут врачам из-за элементарного стыда и гордости. Большинство просто хотят, чтобы доктора считали их «примерными больными» и опасаются того, что врачи посчитают их «никчемными» людьми, сообщается в журнале JAMA Network Open.

Ранее врачи частных клиник Республики Татарстан попросили приравнять свои пенсионные права к сотрудникам государственных медицинских учреждений и разрешить досрочный выход на заслуженный отдых.