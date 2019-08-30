Фильм об оружейнике Михаиле Калашникове выйдет в феврале 2020 года

Биографический художественный фильм о создателе АК-47, оружейнике Михаиле Калашникове может выйти в прокат к Дню защитника Отечества — 23 февраля 2020 года.

Съемку картины к столетию Калашникова ведет кинокомпания «РБ-Продакшн» при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства культуры и концерна «Калашников». Трейлер фильма будет впервые показан в Ижевске в рамках Форума оружейников, который состоится 18—19 сентября, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Ранее сообщалось, что в Ижевске к 100-летию Михаила Калашникова хотят установить еще один памятник конструктору оружия.