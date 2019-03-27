В Ижевске к 100-летию Калашникова хотят установить еще один памятник автору АК

Городская комиссия содействия охране памятников истории и культуры, наименованию и переименованию улиц, переулков и остановочных пунктов в Ижевске поддержала предложение по установке памятника легендарному конструктору стрелкового оружия Михаилу Калашникову. Об этом на своей странице в Facebook написал депутат Гордумы Дмитрий Юданов.

Обращение по этому поводу поступило от предприятия, которое намерено за свой счет установить памятник на улице Карла Маркса, между памятником создателю мотоцикла «Иж» Петру Можарову и улицей Бородина.

«М.Т. Калашников будет изображен молодым, в сержантской форме — таким, каким он приехал в Ижевск в 1948 году, когда занимался контролем за производством на Мотозаводе опытной партии автоматов АК-47, которая в дальнейшем успешно прошла испытания в войсках», — сообщил Юданов.

В настоящее время в Ижевске установлены три памятника конструктору — в сквере Победы, у музейно-выставочного комплекса стрелкового оружия им. Калашникова и у одного из корпусов Ижевского техуниверситета. Кроме того, бюст Калашникова располагается на территории концерна «Калашников».

Напомним, в этом году отмечается 100-летие со дня рождения конструктора стрелкового оружия. Осенью в столице Удмуртии пройдет Форум оружейников, посвященный этой дате.