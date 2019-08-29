ООН: число беженцев из Венесуэлы превысило 4 млн человек

Число беженцев из Венесуэлы в мире достигло 4,3 млн. В основном они направляются в страны Латинской Америки и Карибского бассейна.

«На данный момент не видно конца этого массового движения людей, в том числе растущее число уязвимых, многие из которых нуждаются в международной защите, а также тех, кто нуждается в доступе к базовым услугам и возможностям трудоустройства», — заявил спецпредставитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) и Международной организации по миграции (МОМ) Эдуардо Стайн, его слова приводит «РИА Новости».

В мае ООН сообщила, что с 2015 года из Венесуэлы бежали около 3 млн человек.