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ООН: число беженцев из Венесуэлы превысило 4 млн человек

22:31, 29.08.2019
ООН: число беженцев из Венесуэлы превысило 4 млн человек
Фото: pixabay.com

Число беженцев из Венесуэлы в мире достигло 4,3 млн. В основном они направляются в страны Латинской Америки и Карибского бассейна.

«На данный момент не видно конца этого массового движения людей, в том числе растущее число уязвимых, многие из которых нуждаются в международной защите, а также тех, кто нуждается в доступе к базовым услугам и возможностям трудоустройства», — заявил спецпредставитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) и Международной организации по миграции (МОМ) Эдуардо Стайн, его слова приводит «РИА Новости».

В мае ООН сообщила, что с 2015 года из Венесуэлы бежали около 3 млн человек.

Общество
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