За последние четыре года из Венесуэлы бежали около 3 млн человек
По данным ООН, с 2015 года из Венесуэлы бежали около 3 млн человек.
Как сообщила представитель управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Лиз Троссель, на данный момент 460 тыс. граждан Венесуэлы подали официальные ходатайства о предоставлении им статуса беженца в соседних латиноамериканских странах.
Отмечается, что ежедневно Венесуэлу покидают 3—5 тыс. человек из-за попытки переворота, пишет «Интерфакс».
Ранее глава оппозиции Венесуэлы Хуан Гуаидо заявил, что попытка свержения президента страны Николаса Мадуро оказалась неудачной. После он призвал жителей Венесуэлы вновь выйти на улицу.Общество
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