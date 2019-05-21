За последние четыре года из Венесуэлы бежали около 3 млн человек

По данным ООН, с 2015 года из Венесуэлы бежали около 3 млн человек.

Как сообщила представитель управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Лиз Троссель, на данный момент 460 тыс. граждан Венесуэлы подали официальные ходатайства о предоставлении им статуса беженца в соседних латиноамериканских странах.

Отмечается, что ежедневно Венесуэлу покидают 3—5 тыс. человек из-за попытки переворота, пишет «Интерфакс».

Ранее глава оппозиции Венесуэлы Хуан Гуаидо заявил, что попытка свержения президента страны Николаса Мадуро оказалась неудачной. После он призвал жителей Венесуэлы вновь выйти на улицу.