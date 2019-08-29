Владимир Ткачев: «В первых матчах сезона может быть какая-то нервозность»

Нападающий «Ак Барса» Владимир Ткачев рассказал о подготовительной работе команды к новому сезону.

«Много новых игроков пришло, система игры другая будет, более агрессивный, активный хоккей. Но самое главное, чтобы это приносило результат. Мы ради этого работали в межсезонье и продолжаем работать. Надо понимать, что хоккей движется вперед, ты должен уметь играть в современном стиле.

Мы в первую очередь стараемся выполнять установку тренера, чтобы быстрее понять, что делать, куда бежать. Работа продолжается пока в этом направлении, а голы пока — это, конечно, здорово.

В первых матчах может быть какая-то нервозность, ведь начало сезона, все хотят по максимуму показать результат. Но в целом, никак не влияет с кем и когда играть», — цитирует Ткачева «Реальное время».