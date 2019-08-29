Дмитрий Квартальнов: «Фирменный «барсовский» стиль никуда не уйдет, мы будем играть в продуктивный хоккей»

Фото: «Реальное время»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал состояние команды перед стартом сезона-2019/20 КХЛ.

«Мне очень приятно получить работу в таком большом клубе, как «Ак Барс». Мы будем стараться играть в тот хоккей, в который можем и который будет наиболее продуктивным, конкурентоспособным. Ну и тот фирменный «барсовский» стиль он, наверное, никуда не уйдет.

Готовность к сезону? Надеюсь, мы готовы. Как говорится, надо вступить в драку, а там уже посмотрим. Чего греха таить, по весне будем считать, что там будут, орехи или ягоды. А сейчас надо просто начать и потерпеть немного.

Мне тяжело комментировать состояние Эмиля Гарипова, потому что он сейчас не с командой, тренируется отдельно. Конечно, мы хотим, чтобы он наконец вернулся на лед.

Лига очень сильная, команды все сильные, любая из них может преподнести сюрприз. Нас ждет тяжелый выезд на старте сезона. Единственное, я бы хотел первый матч сыграть против другого соперника.

У меня принято так, что капитана и его ассистентов назначает тренерский штаб. Может, где-то по-другому. Я пока с командой не говорил еще, но, наверное, капитаном у нас все же будет Зарипов — наш самый заслуженный и титулованный игрок», — приводит слова Квартальнова «Реальное время».