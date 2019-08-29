Вирджил ван Дейк из «Ливерпуля» впервые в карьере стал лучшим игроком сезона

Защитник английского «Ливерпуля» и сборной Голландии по футболу Вирджил ван Дейк впервые в карьере стал обладателем награды лучшему игроку сезона. Церемония вручения состоялась в Монако.

Помимо голландца на награду претендовали нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду и форвард «Барселоны» и Аргентины Лионель Месси.

В этом году ван Дейк вместе с «Ливерпулем» выиграл Лигу чемпионов, а в составе сборной Голландии дошел до финала турнира Лиги Наций, где они уступили португальцам со счетом 0:1.

Десятка лучших:

1. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль» и сборная Нидерландов) — 305 очков.

2. Лионель Месси («Барселона» и сборная Аргентины) — 207 очков.

3. Криштиану Роналду («Ювентус» и сборная Португалии) — 74 очка.

4. Алиссон («Ливерпуль» и сборная Бразилии) — 57 очков.

5. Садьо Мане («Ливерпуль» и сборная Сенегала) — 51 очко.

6. Мохамед Салах («Ливерпуль» и сборная Египта) — 49 очков.

7. Эден Азар («Челси»/«Реал» и сборная Бельгии) — 38 очков.

8. Маттейс де Лихт («Аякс»/«Ювентус» и сборная Нидерландов) — 27 очков.

9. Френки де Йонг («Аякс»/«Барселона» и сборная Нидерландов) — 27 очков.

10. Рахим Стерлинг («Манчестер Сити» и сборная Англии) — 12 очков.