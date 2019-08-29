Грузия хочет уменьшить экономическую зависимость от России

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о необходимости уменьшить экономическую зависимость от России.

По ее словам, Тбилиси движется в западном направлении, поэтому республике необходимо минимизировать влияние Москвы.

«Для этого нам необходимо больше европейских инвестиций, больше туристов из Европы, больше европейских потребителей нашей продукции», — цитирует ее «РИА Новости».

Также Зурабишвили обвинила Россию в «ежедневных провокациях».

Ранее источник сообщил, что авиасообщение между Россией и Грузией не возобновится до парламентских выборов, которые назначены на октябрь 2020 года. За июль туристический сектор Грузии потерял до $60 млн из-за оттока российских туристов.