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Лига чемпионов. «Зенит» сыграет с «Бенфикой» и «Лейпцигом», «Локомотив» — с «Ювентусом» и «Атлетико»

19:55, 29.08.2019
Лига чемпионов. «Зенит» сыграет с «Бенфикой» и «Лейпцигом», «Локомотив» — с «Ювентусом» и «Атлетико»
Фото: ru.uefa.com

Сегодня в Монако прошла жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов по футболу сезона-2019/20. От России на этой стадии турнира примут участие питерский «Зенит» и московский «Локомотив».

Питерцам предстоит встретиться с португальской «Бенфикой», французским «Лионом» и немецким «Лейпцигом».

«Локомотиву» выпала группа с итальянским «Ювентусом», испанским «Атлетико» и немецким «Байером».

СпортФутболОбщество
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