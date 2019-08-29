Лига чемпионов. «Зенит» сыграет с «Бенфикой» и «Лейпцигом», «Локомотив» — с «Ювентусом» и «Атлетико»
Сегодня в Монако прошла жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов по футболу сезона-2019/20. От России на этой стадии турнира примут участие питерский «Зенит» и московский «Локомотив».
Питерцам предстоит встретиться с португальской «Бенфикой», французским «Лионом» и немецким «Лейпцигом».
«Локомотиву» выпала группа с итальянским «Ювентусом», испанским «Атлетико» и немецким «Байером».СпортФутболОбщество
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым