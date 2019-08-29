В Казани пробка на Достоевского и Аделя Кутуя растянулась на 2,8 км
Сервис «Яндекс.Пробки» зафиксировал еще один рекордный затор в Казани. В 16.30 его длина достигла 2,8 км.
Пробка заняла улицы Достоевского и Аделя Кутуя. Движение затруднено на участке от улицы Чехова до улицы Академика Сахарова.
В целом же загруженность дорог Казани к 16.50 оценивается в 7 баллов.
Напомним, что предыдущей рекордной пробкой сервис назвал сегодняшний затор на улице Николая Ершова, который растянулся от Вишневского до Советской площади.ОбществоИнфраструктура Татарстан
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