В Казани пробка на Достоевского и Аделя Кутуя растянулась на 2,8 км

Сервис «Яндекс.Пробки» зафиксировал еще один рекордный затор в Казани. В 16.30 его длина достигла 2,8 км.

Пробка заняла улицы Достоевского и Аделя Кутуя. Движение затруднено на участке от улицы Чехова до улицы Академика Сахарова.

В целом же загруженность дорог Казани к 16.50 оценивается в 7 баллов.

Напомним, что предыдущей рекордной пробкой сервис назвал сегодняшний затор на улице Николая Ершова, который растянулся от Вишневского до Советской площади.