Благотворительный фонд «Альпари» оказал помощь в Татарстане на рекордную для полугодия сумму

Благотворительный фонд «Альпари» оказал помощь в Татарстане на рекордную для полугодия сумму

Благотворительный фонд «Альпари» за первое полугодие 2019 года оказал помощь в Татарстане на сумму более 24,9 млн рублей. В числе прочего фонд оказал адресную помощь 25 детским социальным учреждениям Татарстана на сумму почти в 1,5 млн руб., в том числе первому казанскому «Детскому хоспису» перечислено 200 тыс. рублей.

За этот период фонд провел более 35 мероприятий на общую сумму свыше 372 тыс. руб. для более чем 970 подопечных, в организации и проведении которых приняли участие 124 волонтера.

«Благодаря отзывчивости благотворителей и волонтеров фонд успешно и результативно реализовал свои собственные программы и акции. За первые шесть месяцев 2019 года по программе «В помощь семье» оказана поддержка 569 семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, на общую сумму более 13,4 млн рублей. По программе «Накорми ребенка» продуктовыми наборами обеспечены 3424 ребенка на общую сумму свыше 1,3 млн рублей. А благодаря сезонной акции «Свой огород» семена и саженцы получили более 150 семей и 11 детских учреждений РТ в количестве свыше 14 тыс. единиц на общую сумму более 381 тыс. рублей», — отметила директор БФ «Альпари» Наталья Гилазева.

Ранее «Реальное время» публиковало интервью с исполнительным директором фонда «Альпари» Натальей Гилазевой.

