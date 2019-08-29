Эксперт прогнозирует курс доллара на неделю не выше 67,2 рубля

Директор по аналитическому маркетингу «Ак Барс» Банка Руслан Селиванов считает, что на следующей неделе курс рубля будет находиться в широком диапазоне 66—67,2 рубля за 1 доллар США.

Рубль ослабел на фоне окончания налогового периода и предыдущего снижения валют развивающихся рынков из-за торговой войны между США и Китаем и рисками замедления экономики в США.

При этом не исключается ослабление курса рубля выше 67 рублей за доллар США, которое будет обусловлено негативными новостями на рынках и рисками дальнейшего падения цен на нефть.

Ранее Министерство экономического развития спрогнозировало курс доллара до 2024 года, указав что в 2019 году среднегодовой курс доллара составит 65,4 рубля.