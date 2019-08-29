Сборная России по баскетболу определилась с составом на чемпионат мира

Российская федерации баскетбола обнародовала состав сборной России на чемпионат мира — 2019 в Китае.

Состав сборной России:

защитники — Евгений Бабурин («Нижний Новгород», 32 года, 189 см), Михаил Кулагин (ЦСКА, 25 лет, 191 см), Григорий Мотовилов («Спартак-Приморье», 21 год, 191 см), Андрей Сопин (МБА, 22 года, 186 см), Виталий Фридзон («Локомотив-Кубань», 33 года, 194 см);

форварды — Семен Антонов (ЦСКА, 30 лет, 202 см), Андрей Воронцевич (ЦСКА, 32 года, 207 см), Андрей Зубков («Зенит», 28 лет, 205 см), Сергей Карасев («Химки», 25 лет, 201 см), Никита Курбанов (ЦСКА, 32 года, 202 см),

центровые — Евгений Валиев («Химки», 29 лет, 205 см), Владимир Ивлев («Локомотив-Кубань», 29 лет, 207 см).

В окончательный список не вошли два баскетболиста, ранее прошедших все летние сборы с российской командой, — Александр Платунов и Антон Забелин.

На групповом этапе сборной России предстоит встретиться с командами Нигерии, Южной Кореи и Аргентины. Первый матч пройдет 31 августа против нигерийской сборной.