Ученые создали базу данных наводнений и паводков

Иностранные ученые вместе со специалистами географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова создали международную базу данных речных наводнений и паводков в Европе.



Она нужна, чтобы разработать комплекс мер защиты от наводнений. База содержит информацию о максимальных расходах воды и датах их прохождения более чем на 3700 гидрометрических станциях, из которых свыше 200 находятся на западе европейской части России, говорится в журнале Nature.

В целом в ходе исследования ученые выяснили, что в Северо–Западной Европе за последние 12 лет увеличилось количество осадков в осенне–зимний период, что привело к увеличению максимальных расходов воды в этом регионе.

Ранее Межправительственная группа экспертов по биоразнообразию и экосистемным услугам (IPBES) рассказала, как деятельность человека изменила планету за последние 50 лет. В частности, она привела к тому, что порядка 300 миллионов жителей Земли подвергаются повышенному риску наводнений и ураганов.