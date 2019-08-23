Эксперт прогнозирует курс доллара на неделю не выше 66,5 рубля

Директор по аналитическому маркетингу «Ак Барс» Банка Руслан Селиванов считает, что на следующей неделе курс рубля будет находиться в диапазоне 65 — 66,5 руб. за 1 $.

На текущей неделе рубль достигал значений более 67 руб./долл. Это можно объяснить остаточной конвертацией дивидендов в иностранную валюту для выплат зарубежным инвесторам, слабеющей нефтью и беспокойством инвесторов по поводу торгового конфликта США и Китая.

Сейчас внимание сосредоточено на выступлениях представителей ФРС США. Если их основной посыл буден нацелен на ведение мягкой политики, то это поддержит валюты развивающихся стран, и рубль укрепит свои позиции.

Также на предстоящей неделе поддержку рублю окажет пик налоговых платежей, который придется на 26 августа.