Скончался один из создателей колонии «Белый лебедь», генерал ФСИН Василий Сныцерев

В Ульяновске умер генерал-майор Федеральной службы исполнения наказаний Василий Сныцерев.

Он скончался 25 августа. Ему было 90 лет, сообщается на сайте УФСИН по Ульяновской области.Причина смерти не уточняется.

Сныцерев являлся одним из создателей колонии «Белый лебедь». За десять лет его службы через колонию прошло свыше пяти тысяч осужденных. За это время в «Белом лебеде» были развенчаны почти 130 воров «в законе».