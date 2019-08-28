Apple больше не будет хранить аудиозаписи взаимодействий пользователей с Siri
Американская компания Apple больше не будет по умолчанию хранить аудиозаписи взаимодействий пользователей с голосовым помощником Siri.
Также введен запрет на прослушивание голосовых команд подрядчиками — теперь это смогут делать только сотрудники Apple.
Изменения в программу по оценке качества работы Siri были внесены после серии проверок, говорится на сайте «яблочников».
Ранее Apple заявила о приостановке программы контроля качества голосового помощника Siri, с помощью которого сторонние компании получали доступ к запросам пользователей.Технологии
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