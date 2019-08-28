Алина Загитова проведет тренировку в центре Москвы
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию среди женщин Алина Загитова проведет открытую тренировку в центре Москвы для всех желающих.
Мероприятие состоится 4 сентября в Парке Горького. Точное время и место будет сообщено позднее, но уже известно, что количество мест ограничено.
Организатором события является один из рекламных партнеров фигуристки, оно приурочено к выходу мобильного приложения с авторской программой тренировок от Алины Загитовой.СпортФигурное катаниеОбщество УдмуртияТатарстан
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