Алина Загитова проведет тренировку в центре Москвы

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию среди женщин Алина Загитова проведет открытую тренировку в центре Москвы для всех желающих.

Мероприятие состоится 4 сентября в Парке Горького. Точное время и место будет сообщено позднее, но уже известно, что количество мест ограничено.

Организатором события является один из рекламных партнеров фигуристки, оно приурочено к выходу мобильного приложения с авторской программой тренировок от Алины Загитовой.