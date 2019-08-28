Леонид Вайсфельд: «Новые правила увеличат зрелищность и результативность в КХЛ»

Бывший генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд поделился своим мнением об изменениях в хоккейных правилах КХЛ.

«Думаю, будет больше голов и увеличится зрелищность. Но в плане тактики не надо подстраиваться под новые правила. Игра станет более понятной для болельщиков. Никто же не говорит, что сейчас все побегут забивать ногами и судьи будут засчитывать такие шайбы.

Но непонятные отмены и длительные просмотры будут минимизированы. Это хорошо для всех, и мне эти изменения очень нравятся», — сказал Вайсфельд.